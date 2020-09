Omicidio Willy: Vescovo, morte barbara e ingiusta, troviamo forza di perdonare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vescovo di Tivoli e Palestrina, monsignor Mauro Parmeggiani, durante l'omelia ai funerali di Willy, chiede di trovare la forza di perdonare, sottolineando che la morte del giovane è barbara e ingiusta. "Chiediamo a Dio anche la forza per saper un giorno perdonare chi ha compiuto l'irreparabile - dice Parmeggiani -. Perdonare ma anche chiedendo che essi percorrano un cammino di rieducazione secondo quanto la giustizia vorrà disporre e in luoghi, come le carceri, che devono essere sempre più ambienti di autentica riabilitazione dell'umano". Monsignor Mauro Parmeggiani chiede di "rimanere in silenzio davanti la morte di un giovane e bisogna ricordare che Dio è pace e non abbandona nemmeno nella morte. Gli assassini di Willy hanno giocato con la vita di una persona. C'è disdegno verso chi ha commesso un gesto inumano. Vorrei che l'insegnamento e il ricordo di Willy non si fermino a targhe e intitolazioni. Ora più che mai - continua - invochiamo la libertà, ma questa ricerca smodata per la libertà sabato ha portato alla morte di Willy". Da qui il richiamo ai valori: "perché la morte barbara e ingiusta di Willy non cada nell'oblio impegniamoci tutti, istituzioni, forze dell'ordine, uomini e donne della politica, della scuola, dello sport e del tempo libero, Chiesa, famiglie e quanti detengono le chiavi di un potere enorme, quello dei media e in particolare dei media digitali, a comprometterci insieme, al di là di ogni interesse personale‎ e senza volgere lo sguardo altrove fingendo di non vedere, a riallacciare un patto educativo. No al culto della forza, dello sballo, dell"indifferenza e della superficialità", sottolinea il Vescovo.(Rer)