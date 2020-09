Slovenia: presidente Pahor, parlamento dia attuazione alla riforma elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Slovenia Borut Pahor è tornato a sottolineare l'importanza di dare attuazione alla riforma elettorale come richiesto dalla Corte costituzionale del paese. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa "Sta", Pahor ha espresso preoccupazione per il potenziale fallimento del parlamento di Lubiana nel processo di attuativo della riforma elettorale. "Dal momento delle elezioni in avanti, non parleremo più del coronavirus e di altri argomenti, ma discutere se abbiamo una leadership legale e legittima", ha dichiarato Pahor.(Lus)