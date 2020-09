Afghanistan: ministro Esteri tedesco, solo il popolo afgano può decidere il suo futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sono dubbi che i negoziati intra-afgani che prendono il via oggi saranno difficili, ma le aspettative sono alte in quanto il popolo dell'Afghanistan vuole vivere con dignità ed in pace. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, nel suo discorso in occasione dell'avvio dei negoziati intra-afgani oggi a Doha. "L'Afghanistan e la Germania possono guardare indietro a oltre 100 anni di amicizia. Oggi siamo pronti ad assistervi nel rendere un successo questi negoziati", ha dichiarato Maas", ringraziando i partner in questo processo: Usa, Pakistan, Norvegia, Indonesia, Uzbekistan e Qatar. "Solo il popolo afgano può decidere il proprio futuro", ha dichiarato Maas.(Geb)