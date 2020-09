Colleferro: Tofalo, vicinanza Paese a famiglia Willy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel giorno dell'ultimo saluto a Willy, il Paese stringe in un forte e commosso abbraccio la famiglia". Lo afferma il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo. "Non esistono parole che possano placare un dolore così grande che ha colpito l'intera comunità - spiega in una nota -. È dovere comune combattere ogni forma di violenza, a ciascun livello e con ogni mezzo, dall'educazione all'istruzione, con l'esempio e la cultura, affinché non accadano più simili tragedie. Bene targhe e intitolazioni alla memoria di Willy che senza dubbio contribuiranno a non dimenticare quanto accaduto, resta un punto fermo quello di fare giustizia assicurando il massimo della pena ai colpevoli". (com)