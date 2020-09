© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In segno di cordoglio per la tragedia e di partecipazione al grave lutto che ha colpito la famiglia Monteiro Duarte, su disposizione del presidente Mauro Buschini nelle sedi del Consiglio regionale del Lazio sono esposte bandiere a mezz'asta, in occasione delle esequie del giovane Willy". Lo scrive in una nota l'ufficio stampa del presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini. (Com)