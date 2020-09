Afghanistan: negoziati di Doha, il capo della delegazione di Kabul ringrazia i talebani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abdullah Abdullah, presidente dell'Alto Consiglio per la riconciliazione nazionale dell'Afghanistan che guida la delegazione governativa nei colloqui intra-afgani a Doha, ha ringraziato i talebani per aver accettato di negoziare con l'amministrazione di Kabul e ha detto che è giunta l’ora di porre fine a un conflitto durato 40 anni. "Benvenuti a tutti voi che siete riuniti per la pace in Afghanistan. Parlo qui a nome del presidente dell'Afghanistan (Ashraf Ghani). Ringrazio i talebani per aver acconsentito ai colloqui con il governo afghano. Oggi è il giorno di discutere la fine della guerra, per porre fine al dolore degli afgani", ha detto Abdullah ai giornalisti prima dell'inizio dei negoziati, citato dall'agenzia russa "Sputnik". Secondo il presidente dell'Alto Consiglio per la riconciliazione, “una pace onorevole può essere raggiunta solo con la partecipazione politica e la sovranità nazionale”. Per Abdullah, “questa opportunità di pace non deve essere persa, o la guerra continuerà e il sangue continuerà a essere versato. Dobbiamo imparare dal passato e raggiungere una pace duratura e onorevole”. (Res)