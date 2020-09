Difesa: Grecia, premier Mitsotakis svelerà oggi dettagli su accordo con Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, rivelerà oggi i dettagli dell’accordo stretto con la Francia per migliorare gli apparati difensivi della Grecia alla luce delle tensioni tra Atene e Ankara nel Mediterraneo orientale. Lo riferisce il quotidiano “Kathimerini”. La questione del rafforzamento dell'apparato militare è diventata per il governo di Atene un tema urgente a seguito delle crescenti tensioni con la Turchia nel Mediterraneo orientale: l'accordo in materia è stato oggetto di confronto in settimana tra il premier Mitsotakis e il presidente francese, Emmanuel Macron, a margine del vertice Med7 in Corsica. In una conferenza stampa in programma oggi a Salonicco, Mitsotakis dovrebbe annunciare l’acquisto dalla Francia di 18 aerei caccia Dassault Rafale. Secondo il quotidiano “Kathimerini”, sarebbero in corso anche dei colloqui per rafforzare la flotta di jet Mirage e per l’acquisto di nuove fregate per la Marina militare. All’inizio della settimana il parlamento greco ha ratificato un programma per i missili da crociera a lungo raggio Scalp Eg. (Gra)