Afghanistan: al via oggi a Doha gli attesi negoziati intra-afgani

- Prendono il via oggi a Doha i tanto attesi negoziati intra-afgani che dovrebbero porre fine ai quattro decenni di guerra in Afghanistan. La cerimonia inaugurale dei colloqui tra esponenti del governo di Kabul e dei talebani vedrà la partecipazione del capo della diplomazia statunitense, Michael Pompeo. Tutti i 21 membri della squadra negoziale hanno definito quella di oggi una giornata storica per il paese e si sono detti fiduciosi per i risultati dei colloqui. I negoziati veri e propri inizieranno lunedì, 14 settembre, secondo quanto riferito da un funzionario dell'Alto consiglio per la riconciliazione nazionale. Alla cerimonia di apertura a Doha partecipano anche il ministro degli Esteri ad interim, Mohammad Haneef Atmar, il ministro di Stato per gli affari della pace, Sayed Saadat Mansoor Naderi, e Mohammad Masoom Stanekzai, capo della squadra negoziale. "Non vediamo l'ora di impegnarci in colloqui concreti con i talebani volti a porre fine ad anni di guerra e agonia sopportati dal nostro popolo", ha detto Abdullah Abdullah, capo dell'Alto consiglio per la riconciliazione nazionale. (segue) (Res)