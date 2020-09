Vacanze: Coldiretti/Ixè, un milione di italiani ha scelto il camper

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le partenze del mese di settembre favorite dal bel tempo salgono a oltre 1 milione gli italiani che hanno scelto di fare quest’estate una vacanza in camper spinti dalla volontà di stare con la propria famiglia riducendo al minimo i contatti con gli esterni a causa delle restrizioni imposte dal coronavirus, oltre che per godere della libertà e scegliere di visitare mete multiple. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè che fotografa un grande interesse per la vacanza itinerante in tempi di emergenza sanitaria con le immatricolazioni dei camper che a giugno 2020 hanno messo a segno un +50 per cento, mentre luglio addirittura il +104 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno secondo numeri di Apc divulgati in occasione del Salone del Camper 2020 che si tiene fino al 20 settembre a Parma. (segue) (com)