Vacanze: Coldiretti/Ixè, un milione di italiani ha scelto il camper (2)

- Con le restrizioni imposte dalla pandemia la possibilità di replicare in vacanza la sicurezza offerta dalle mura domestiche, almeno per quanto riguarda l’alloggio, è la qualità più apprezzata dai camperisti, assieme alla flessibilità e – sottolinea la Coldiretti - alla possibilità di visitare più luoghi durante il viaggio. Una esperienza di turismo integrale nella libertà di cambiare idea e itinerari anche a seconda delle condizioni del posto o del meteo. Insieme al mare e alla montagna tra le mete preferite dei camperisti quest’estateci sono i centri minori, i piccoli borghi, alla scoperta di luoghi, prodotti e tradizioni meno conosciuti ma anche per sfuggire al rischio del sovraffollamento nelle spiagge e nelle località turistiche più battute, di fronte all’emergenza coronavirus. Un fenomeno favorito anche – sottolinea Coldiretti – dalla diffusione capillare dei piccoli comuni che incrementa la capacità di offrire un patrimonio naturale, paesaggistico, culturale e artistico senza eguali. In Italia i centri sotto i 5 mila abitanti sono, infatti, 5.498, quasi il 70 per cento del totale, secondo un’analisi Coldiretti su dati Istat, ma vi risiede solo il 16 per cento degli italiani. Un patrimonio diffuso lungo tutto la Penisola che favorisce in turismo di prossimità particolarmente apprezzato dai camperisti che colgono spesso l’occasione dei weekend per effettuare numerose mini vacanze durante l’estate. (segue) (com)