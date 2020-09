Vacanze: Coldiretti/Ixè, un milione di italiani ha scelto il camper (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Complessivamente sono 8,8 milioni gli italiani che quest’anno hanno scelto di trascorrere almeno parte delle vacanze nel mese di settembre anche se in calo del 13 per cento rispetto allo scorso anno per effetto delle difficoltà economiche, della paura del contagio da coronavirus e dei timori per il futuro, secondo l’analisi Coldiretti/Ixè Si tratta - conclude la Coldiretti - di un mese particolarmente apprezzato da quanti cercano il relax e la tranquillità e il contatto con la natura nel verde delle aree rurali in montagna, nei parchi e nelle campagne dove è possibile assistere alle tradizionali attività di settembre come la raccolta della frutta o il rito della vendemmia o avventurarsi nei boschi alla ricerca alla ricerca dei porcini, finferli e trombette. (com)