Donbass: concordato nuovo incontro dei consiglieri paesi Formato Normandia

- I consiglieri politici dei paesi parte del Formato Normandia - Francia, Germania, Ucraina e Russia - hanno concordato di tenere un nuovo incontro per discutere sui preparativi di un futuro summit a Berlino. E' quanto annunciato dalla presidenza ucraina tramite una nota stampa diffusa ieri sera al termine dei colloqui tra i consiglieri politici nella capitale tedesca. Secondo quanto dichiarato dal rappresentante russo ai colloqui, Dmitrj Kozak, le parti non hanno raggiunto alcun compromesso significativo per il rilancio dei negoziati sul Donbass. "Le parti hanno raggiunto un accordo per incontrarsi nel formato dei consiglieri dei leader dei quattro paesi del Formato Normandia, entro le prossime settimane, per continuare a discutere sull'attuazione degli accordi di Parigi e dei preparativi del summit del Formato Normandia a Berlino", si legge nella nota della presidenza ucraina. (segue) (Res)