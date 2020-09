Coronavirus: in Sardegna obbligatorie le mascherine anche all'aperto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le misure previste dal provvedimento c'è poi l'obbligo di registrazione per "tutti i soggetti che intendono imbarcarsi su linee aeree o marittime dirette in Sardegna, a prescindere dai luoghi di provenienza e al solo fine di monitorare gli ingressi e le permanenze su tutto il territorio regionale". Il tutto avverrà compilando di un modulo da inviare in via telematica allo sportello unico dei servizi della Regione oppure mediante la App Sardegna Sicura scaricabile su Ios e Android. Inoltre, chi parte per l'Isola, inoltre, dovrà sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea, visto che "ai passeggeri in partenza verso la Sardegna è vietato l'imbarco nel caso venga rilevata una temperatura uguale o superiore a 37,5°C", si legge nell'ordinanza. (segue) (Rsc)