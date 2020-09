Coronavirus: in Sardegna obbligatorie le mascherine anche all'aperto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In caso di insorgenza di sintomi Covid-19, sarà obbligatorio per chiunque, anche se munito di certificazione di negatività, segnalare il tutto con tempestività all'Autorità sanitaria regionale attraverso numeri telefonici appositamente dedicati e sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento fiduciario. La nuova ordinanza non riguarda chi esercita attività funzionali ad organi costituzionali, gli equipaggi dei mezzi di trasporto, il personale che viaggia su navi e aerei per motivi di lavoro e di salute. (segue) (Rsc)