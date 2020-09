Coronavirus: in Sardegna obbligatorie le mascherine anche all'aperto (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con decorrenza immediata - recita il provvedimento firmato dal governatore - è fatto obbligo sull'intero territorio regionale di indossare per l'intera giornata protezioni delle vie respiratorie (mascherine) in tutti gli ambienti chiusi o aperti in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro. Non sono soggetti all'obbligo - precisa la Regione - i bambini al di sotto dei 6 anni nonché i soggetti con forme di disabilità". (Rsc)