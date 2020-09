Medio Oriente: l’Iran condanna l'accordo “vergognoso” tra Israele e Bahrein

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri dell’Iran ha condannato oggi l’intesa tra Bahrein e Israele per stabilire piene relazioni diplomatiche, mettendo in guardia contro i presunti tentativi di destabilizzare la situazione nel Golfo Persico. Nella giornata di ieri, venerdì 11 settembre, bahreiniti e israeliani hanno deciso di stabilire legami diplomatici un mese dopo l’accordo mediato dagli Stati Uniti tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti. “Il ministero degli Esteri iraniano condanna fermamente l'instaurazione di relazioni diplomatiche tra il Bahrein e il regime sionista, considerandolo un atto vergognoso che sacrifica la causa della Palestina e decenni di lotta e sofferenze del popolo palestinese per il bene delle elezioni statunitensi", si legge in un comunicato stampa del dicastero di Teheran. "I governanti del Bahrein saranno d'ora in poi complici dei crimini del regime sionista e una minaccia costante alla sicurezza della regione e al mondo dell'Islam", aggiunge la nota. Il Bahrein è il quarto paese arabo e il secondo del Golfo a riconoscere Israele, dopo l'Egitto nel 1979, la Giordania nel 1994 e gli Emirati Arabi Uniti quest’anno. (segue) (Irt)