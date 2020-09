Ue: Gentiloni, momento di avanzare verso tassazione giusta ed efficace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea presenterà in autunno un piano d'azione sulla tassazione per le imprese e, nel primo semestre 2021, misure concrete sulla tassazione digitale se non ci sarà un accordo a livello globale. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nel punto stampa all'inizio della seconda giornata dell'Eurogruppo oggi a Berlino. Gentiloni ha rimarcato che la discussione sul sistema della tassazione è molto importante, in quanto è relativa alla "discussione sulle risorse proprie che dobbiamo rafforzare anche per il debito comune che dobbiamo ripagare". Secondo Gentiloni, questo è il momento per fare progressi verso un sistema di tassazione "giusto ed efficace" nell'Ue.(Geb)