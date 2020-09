Medio Oriente: Egitto ed Emirati elogiano l’accordo "storico" Bahrein-Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti e l'Egitto hanno elogiato l'accordo annunciato ieri, venerdì 11 settembre, per stabilire piene relazioni diplomatiche tra il Bahrein e Israele, nell'ultimo tentativo di Washington di avvicinare gli Stati arabi a Tel Aviv. Il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi, citato dall'emittente televisiva di proprietà saudita "Al Arabiya", ha definito l'accordo “storico” come un “passo importante volto a consolidare la stabilità e la pace in Medio Oriente, che porterà una soluzione giusta e permanente alla causa palestinese”. Al Sisi ha anche ringraziato "tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo passo storico". L'Egitto è stato il primo paese arabo a firmare un accordo di pace con Israele nel 1979, seguito dalla Giordania nel 1994, mentre gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato l’inizio del processo di normalizzazione dei legami il 13 agosto. Nel frattempo, il ministero degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti si è congratulato con il Bahrein e Israele per la loro decisione. "E’ un passo significativo verso un'era di sicurezza e prosperità (...) ampliando la portata della cooperazione economica, culturale, scientifica e diplomatica", si legge in una dichiarazione del ministero emiratino. Khalid al Khalifa, ex ministro degli Esteri del Bahrein e consigliere del re, ha affermato che la scelta di seguire gli Emirati nella normalizzazione dei rapporti con Israele serve gli interessi della "sicurezza, della stabilità e della prosperità" della regione. "Invia al popolo di Israele un messaggio positivo e incoraggiante che una pace giusta e globale con il popolo palestinese è la strada migliore". (Tut)