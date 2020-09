Brexit: Gentiloni, su unione doganale pronti anche per esito negativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea è molto preoccupata dalle ultime evoluzioni sulla Brexit ed ora spetta al Regno Unito ripristinare la fiducia. Lo ha dichiarato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, in un punto stampa prima dell'inizio della seconda giornata dell'Eurogruppo oggi a Berlino. "Pacta sunt servanda", secondo Gentiloni è il principio al quale dovrebbe attenersi il governo di Londra. Per quanto riguarda l'unione doganale, secondo Gentiloni, in ogni caso "siamo pronti ad avere a che fare anche con esiti negativi straordinari". "Stiamo lavorando per trovare soluzioni ed abbiamo meno di un mese di tempo", ha detto il commissario, rinnovando la fiducia nei confronti del capo negoziatore Ue per la Brexit Michel Barnier in questi "giorni molto difficili". (Geb)