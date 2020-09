Milano: esplosione in appartamento palazzina piazzale Libia, un ferito grave (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (segue) Sono in aumento le persone ospedalizzate in seguito all'esplosione di un appartamento al piano terra di una palazzina in piazzale Libia a Milano. L'Areu (Azienda regionale di emergenza urgenza) riferisce di 8 persone trasportate in ospedale, per la maggior parte con stati d'ansia o piccoli infortuni dovuti a cadute in seguito alla necessità di uscire velocemente dallo stabile. Si tratta di una ragazzina di 15 anni con un trauma alla caviglia e di una donna di 54 anni, entrambe trasportate al Fatebenefratelli, una donna di 38 anni, presa in carico dalla Mangiagalli, di due donne, una di 76 e una di 56, portate entrambe al Policlinico e di un uomo di 48 anni e una donna di 46, entrambi con escoriazioni e abrasioni da vetri infranti. Si conferma il codice rosso per l'uomo di 30 anni, che ha riportato ustioni di secondo e terzo grado sul corpo, trasportato al Niguarda. (Rem)