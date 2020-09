Ue, Gentiloni: "E' il momento di avanzare verso una tassazione giusta ed efficace"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea presenterà in autunno un piano d'azione sulla tassazione per le imprese e, nel primo semestre 2021, misure concrete sulla tassazione digitale se non ci sarà un accordo a livello globale. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nel punto stampa all'inizio della seconda giornata dell'Eurogruppo oggi a Berlino. Gentiloni ha rimarcato che la discussione sul sistema della tassazione è molto importante, in quanto è relativa alla "discussione sulle risorse proprie che dobbiamo rafforzare anche per il debito comune che dobbiamo ripagare". Secondo Gentiloni, questo è il momento per fare progressi verso un sistema di tassazione "giusto ed efficace" nell'Ue.L'Unione europea, ha aggiunto l'ex presidente del Consiglio, in questo momento è molto preoccupata dalle ultime evoluzioni sulla Brexit ed ora spetta al Regno Unito ripristinare la fiducia. "Pacta sunt servanda", secondo Gentiloni è il principio al quale dovrebbe attenersi il governo di Londra. Per quanto riguarda l'unione doganale, secondo Gentiloni, in ogni caso "siamo pronti ad avere a che fare anche con esiti negativi straordinari". "Stiamo lavorando per trovare soluzioni ed abbiamo meno di un mese di tempo", ha detto il commissario, rinnovando la fiducia nei confronti del capo negoziatore Ue per la Brexit Michel Barnier in questi "giorni molto difficili". (Rel)