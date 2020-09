Fisco: Cgia Mestre, da mercoledì a fine mese 270 scadenze (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’anno in corso, fa sapere la Cgia, è estremamente difficile prevedere a quanto ammonterà la pressione fiscale. Molto probabilmente è destinata ad aumentare, non tanto a causa di un incremento delle entrate tributarie, ma per la forte contrazione del Pil che, rispetto al 2019, dovrebbe ridursi del 10 per cento. Ricordiamo, infatti, che la pressione fiscale è il risultato del rapporto tra le entrate fiscali e il prodotto interno lordo. A chiarire l’interrogativo ci penserà la Nota di aggiornamento del Def che sarà presentata alle Camere nelle prossime settimane. (segue) (Rin)