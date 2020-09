Usa: Trump, abbatteremo potenziali rivolte in caso di mia vittoria il 3 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minacciato di "abbattere... giù molto rapidamente" le rivolte nella notte delle elezioni, se i Democratici dovessero scendere in piazza sulla scia della sua potenziale vittoria. Le osservazioni del presidente sono arrivate in un'intervista con la conduttrice di "Fox News", Jeanine Pirro, che andrà in onda oggi, in cui gli è stato chiesto come reagirebbe a potenziali rivolte se dovesse essere dichiarato vincitore il 3 novembre di quest'anno. "Se lo faranno, li abbatteremo molto rapidamente. Ne abbiamo il diritto. Abbiamo il potere di farlo, se vogliamo", ha detto Trump. "Si chiama insurrezione", ha aggiunto. (Nys)