Usa: leader dei Repubblicani al Senato McConnell, si allontana accorso su maxi-piano di aiuti

- Il leader della maggioranza repubblicana al Senato statunitense, Mitch McConnell, ha messo in dubbio la capacità del Congresso di ottenere un accordo su un quinto pacchetto di aiuti per il coronavirus dopo il fallimento del voto al Senato e una situazione di stallo che dura da settimane settimane tra i Democratici e la Casa Bianca. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". "Siamo stati in un periodo difficile. ... Purtroppo, oggi non posso dirvi che ci arriveremo", ha detto McConnell durante un evento in Kentucky. I commenti di McConnell arrivano dopo che ieri i Democratici hanno bloccato un progetto di legge sul coronavirus del Gop al Senato.(Nys)