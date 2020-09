Usa: dipartimento di Stato, "preoccupati" per gli attivisti di Hong Kong arrestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono "profondamente preoccupati" per il fatto che dodici attivisti di Hong Kong, arrestati due settimane fa al largo di Hong Kong dalla polizia di Pechino, si sono visti negare l'accesso ad avvocati di loro scelta. Lo fa sapere il segretario di Stato, Mike Pompeo, in una nota. "Le autorità locali non hanno ancora fornito informazioni sulle loro condizioni di salute o sulle accuse a loro carico. Mettiamo in dubbio l'impegno dichiarato del capo dell'esecutivo Lam di tutelare i diritti dei residenti di Hong Kong e chiediamo alle autorità di garantire il giusto processo", si legge nel comunicato.(Nys)