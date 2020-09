Business news: ministro Finanze russo Siluanov, deficit bilancio 2020 stimato al 4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit di bilancio della Russia alla fine di quest'anno sarà di circa il 4 per cento del Pil. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze russo, Anton Siluanov, nel corso della plenaria del Forum finanziario di Mosca. "Quest'anno avremo un deficit di bilancio di circa il 4 per cento del Pil. Mentre inizialmente avevamo previsto un surplus di poco meno dell'un per cento", ha dichiarato Siluanov, citato dall'agenzia di stampa "Tass". In precedenza, il ministero dello Sviluppo economico aveva previsto un calo del Pil in Russia nel 2020 del 5 per cento. Successivamente, il ministero ha corretto la stima, annunciando un calo del 3,9 per cento. (Rum)