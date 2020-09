Business news: Romania, deficit commerciale aumentato di 481 milioni di euro nei primi sette mesi del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit commerciale della Romania è arrivato nei primi sette mesi del 2020 a 9.990 miliardi di euro, in aumento di 481,4 milioni di euro su base annua. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica della Romania (Ins) con un comunicato. Nel periodo fra il primo gennaio e il 31 luglio 2020, le esportazioni sono calate del 16,2 per cento mentre le importazioni sono calate del 12,2 per cento. Le esportazioni FOB sono state pari a 34,135 miliardi di euro mentre le importazioni CIF sono state pari a 44,125 miliardi di euro. Nel mese di luglio 2020, le esportazioni FOB sono ammontate a 5,552 miliardi di euro e le importazioni CIF hanno raggiunto 6,875 miliardi di euro, con un disavanzo di 1,323 miliardi di euro. Rispetto a luglio 2019, le esportazioni, nel luglio 2020 sono calate del 5,1 per cento e le importazioni del 9,9 per cento. (Rob)