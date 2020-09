Business news: Repubblica Ceca, operatori di telefonia mobile impugnano la gara per il 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i maggiori operatori di telefonia mobile della Repubblica Ceca hanno presentato ricorso contro la gara per le frequenze per le reti di nuova generazione 5G. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Ctk". Dopo che la compagnia O2 si è rivolta alla Commissione Ue a luglio, lamentando che le condizioni della gara violano la normativa europea sugli aiuti di Stato, anche Vodafone e T-Mobile hanno fatto causa contro l'autorità di controllo delle telecomunicazioni (Ctu) presso la Corte municipale di Praga. A detta di tutti e tre gli operatori, le condizioni della gara sono discriminatorie, specialmente per quanto riguarda il roaming nazionale e le frequenze massime allocate, tra i 3,4 e i 3,6 Ghz, la banda in assoluto minore in tutta Europa. La Ctu ha rivisto le condizioni della gara tre volte, ma senza prendere in considerazione molte delle obiezioni degli operatori, ed ha infine pubblicato la gara a inizio agosto. Essa ha l'obiettivo dichiarato di agevolare l'ingresso di un quarto operatore che smuova il mercato e aiuti a ridurre i prezzi. Tra le condizioni per gli operatori già presenti sul mercato c'è l'obbligo di fornire gratuitamente servizi di roaming ai nuovi attori, ai quali la gara riserva peraltro una parte delle frequenze. I partecipanti hanno tempo fino a fine settembre per candidarsi. (Vap)