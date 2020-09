Business news: Spagna, governo Sanchez battuto al Congresso su decreto per reinvestimento eccedenze dei comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo ha subito in settimana la prima grande battuta d'arresto parlamentare con la bocciatura sulla convalida del decreto reale che permetteva il reinvestimento delle eccedenze locali. La maggioranza del Congresso dei deputati ha voltato le spalle all'accordo raggiunto tra il ministero delle Finanze e la direzione della Federazione spagnola dei comuni e delle province (Femp), sostenuto solo dai sindaci socialisti, con 156 voti a favore (Partito socialista e Unidad Podemos) e 193 contrari. Secondo la formula individuata dal governo per aggirare l'impedimento giuridico, sancito Costituzione e dalla legge di Stabilità di bilancio che impedisce alle amministrazioni locali di incorrere in deficit, queste ultime avrebbero potuto ceduto volontariamente parte dei 14 miliardi di eccedenze accumulate negli ultimi anni e l'esecutivo le avrebbe restituito sotto forma di trasferimento in due fasi: i primi 5 mila miliardi tra quest'anno ed il prossimo ed il resto nei prossimi 10 anni. In questo modo, sarebbe l'amministrazione centrale a generare il deficit invece dei comuni. La sua strutturazione, tuttavia, non aveva trovato il consenso degli altri gruppi parlamentari. Alcuni deputati dell'ala sinistra dello stesso partito socialista avevano chiesto una modifica della della legge sulla stabilità di bilancio approvata dal Pp che consenta ai comuni di utilizzare il loro surplus anche in caso di deficit contabile, mentre una trentina di sindaci del partito del premier Sanchez aveva appoggiato la proposta del sindaco di Saragozza, portavoce del Partito popolare (Pp) nel Femp di iniettare i 5 miliardi ai comuni a seconda della loro popolazione e indipendentemente dal volume dell'eccedenza. (Spm)