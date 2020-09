Business news: Germania, Ryanair chiude la base di Duesseldorf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea low cost irlandese Ryanair chiuderà la propria base presso l'aeroporto di Duesseldorf dal 24 ottobre prossimo. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeit”, citando un comunicato dell'azienda. Dal testo si apprende che Ryanair ha cancellato tutti i voli da e per Duesseldorf dal 24 ottobre. I passeggeri dovrebbero ricevere un rimborso completo nei prossimi giorni. Ryanair ha motivato la decisione con le tariffe e i prezzi elevati dell'aeroporto e del gestore. A determinare la chiusura della base di Duesseldorf ha contribuito poi la concorrenza della compagnia di bandiera tedesca Lufthansa, “finanziata dallo Stato”. Il riferimento è agli aiuti da 9 miliardi di euro stanziati dal governo federale a favore della società, che rischiava di fallire a causa della crisi del coronavirus. Tali fattori non consentirebbero a Ryanair di operare in maniera redditizia a Duesseldorf. La compagnia aerea low cost irlandese dovrebbe, infatti, offrire biglietti a basso prezzo per stimolare la domanda durante la crisi. Da Duesseldorf, Ryanair ritirerà sette aerei Airbus A320 della propria controllata Laudamotion, tagliando 200 posti di lavoro. Il gruppo “tenterà di trovare nuove opzioni di base per gli aerei di Duesseldorf, si spera per la stagione estiva 2021", si legge nel comunicato di Ryanair. L'azienda aveva già chiuso la propria base presso l'aeroporto di Stoccarda. (Geb)