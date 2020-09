Business news: operatore aeroporti Berlino rischia buco da 500 milioni di euro nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021, a causa della crisi del coronavirus, Aeroporti di Berlino-Brandeburgo (Fbb), l'operatore degli scali della capitale tedesca, rischia di dover far fronte a un disavanzo di 500 milioni di euro. La situazione finanziaria è ulteriormente aggravata dal fatto che, “Fbb non dispone di riserve finanziarie per compensare la perdita non prevista soltanto con misure interne”. È quanto si apprende da un documento dell'azienda per uso interno, che l'agenzia di stampa “Dpa” afferma di aver visionato. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Fbb presume che, nel prossimo anno, il numero di passeggeri degli scali berlinesi sarà pari al 50 per cento del totale precedente alla crisi. In tale prospettiva, “non si può ancora prevedere fino a che punto Fbb dipenderà da ulteriori contributi degli azionisti per attutire le perdite non programmate”. Gli investitori sono il governo federale e i Laender di Berlino e Brandeburgo. Come nota “Handelsblatt”, un aumento di capitale da 300 milioni di euro a favore di Fbb da parte dei tre azionisti è stato approvato il 9 settembre scorso dalla commissione Finanze del Bundestag. L'ammontare è limitato al 2020 e corrisponde a due terzi del fatturato annuo programmato dall'azienda. L'obiettivo è compensare le perdite causate dalla crisi. (Geb)