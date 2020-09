Business news: Spagna, fusione Bankia-CaixaBank operazione da 650 miliardi di euro e 20 milioni di clienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fusione tra Bankia e CaixaBank potrebbe dare vita alla più grande banca spagnola con un patrimonio di 650 miliardi di euro e 20 milioni di clienti. Come riferisce il quotidiano economico "Cinco Dias", la nuova entità avrebbe inizialmente una quota di mercato dominante, tra il 40 ed il 50 per cento, nelle regioni di Murcia, Valencia, le Isole Baleari, le Isole Canarie, Navarra e Madrid. Secondo alcune indiscrezioni, l'operazione prevede una riduzione complessiva dell'organico tra le 7 mila ed 8 mila unità e di 1.500 filiali sparse sul territorio nazionale e CaixaBank ha già annunciato che chiuderà 418 filiali al di fuori della fusione. Nel settore dei piani pensionistici, le due entità controllerebbero insieme il 33 per cento del mercato, con un volume di attività di 150 miliardi. In totale, Bankia e CaixaBank gestiscono oltre 350 miliardi di euro di credito alla clientela, di cui quasi 200 miliardi sono prestiti alle famiglie e il resto alle imprese. Il numero totale di clienti supera i 20 milioni. (Spm)