Infrastrutture: Mit finanzia con 124 milioni di euro la statale 275 Maglie-Santa Maria di Leuca

- Con il via libera al finanziamento del secondo lotto del collegamento Maglie–Santa Maria di Leuca, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti restituisce al territorio un’infrastruttura strategica e particolarmente attesa dalla Regione Puglia. Ad annunciarlo oggi la ministra Paola de Micheli all'inaugurazione del cantiere della variante ferroviaria di Bari sud. I 124 milioni di euro seguono ai 43 già resi disponibili dal Mit per il progetto di riammodernamento del secondo lotto della statale 275 e consentiranno il completamento di un itinerario da elevati standard di percorribilità e sicurezza stradale oltre a ridotti tempi di percorrenza. Un percorso che non attraverserà più i comuni di Lucugnano, Alessano, Montersardo e Gagliano del Capo, con evidenti benefici in termini di traffico e di abitabilità dei centri urbani. Prende così corpo l’ipotesi progettuale concordata con i territori e delineata nella cabina di regia della Regione composta da due lotti, il primo di 244 milioni di euro, già completamente finanziati e oggi in fase progettazione definitiva, il secondo di 167 milioni di euro che completerà il corridoio adriatico Maglie - Santa Maria di Leuca. (Com)