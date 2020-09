Business news: ministra Economia spagnola Calvino, faremo il miglior uso del Fondo per la ripresa europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna farà il "miglior uso" degli aiuti che riceverà dal Fondo per la ripresa europeo. Lo ha affermato la vicepremier e ministra dell'Economia, Nadia Calvino, durante la conferenza economica annuale organizzata dalla Commissione europea, aggiungendo che il governo cercherà il "massimo sostegno" al suo piano di investimenti e riforme. "Stiamo lavorando ad un piano nazionale per la ripresa, la trasformazione digitale e la resilienza", ha evidenziato Calvino, con una serie di priorità stabilite per garantire che le risorse "siano utilizzate per promuovere i processi di trasformazione necessari all'economia spagnola". (Spm)