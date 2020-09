Business news: Eurostat, secondo trimestre 2020, occupazione -2,9 per cento nell'Eurozona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel secondo trimestre del 2020, il numero di occupati è diminuito del 2,9 per cento nell'area euro e del 2,7 per cento nell'Unione europea rispetto al trimestre precedente. Questi i dati di Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Ue, secondo cui questi sono stati i cali più netti osservati dall'inizio della serie di rilevazioni nel 1995. Nel primo trimestre del 2020 l'occupazione era diminuita dello 0,3 per cento nella zona euro e dello 0,2 per cento nell'Ue. Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, l'occupazione è diminuita del 3,1 per cento nell'area euro e del 2,9 per cento nell'Ue, nel secondo trimestre del 2020, dopo il +0,4 per cento in entrambe le zone nel primo trimestre del 2020. Si tratta dei cali più netti osservati da quando le serie temporali sono iniziate nel 1995. Inoltre, le ore lavorate sono diminuite del 12,8 per cento nella zonaeuro e del 10,7 per cento nell'Ue, nel secondo trimestre del 2020, rispetto al precedente trimestre. Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente i cali sono stati del 16,6 per cento nell'area euro e 13,8 per cento nell'Ue rispettivamente. (Beb)