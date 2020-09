Business news: Regno Unito, Bristol Energy venduta a Together Energy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bristol Energy, compagnia che fornisce energia elettrica e gas alla città di Bristol e amministrata dallo stesso consiglio comunale della città, è stata formalmente venduta alla compagnia Together Energy per la cifra di 14 milioni di sterline (circa 15,4 milioni di euro). La piccola compagnia aveva avuto una storia travagliata da quando era stata fondata nel 2015, ed era stata finanziata con 36 milioni di sterline (quasi 40 milioni di euro) provenienti da fondi pubblici. La compagnia era stata messa in vendita a giugno. Bristol Energy forniva gas proveniente da fonti rinnovabili ed energia elettrica. (Rel)