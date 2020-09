Business news: Repubblica Ceca, Commissione Ue approva aiuto da 305 milioni di euro per lavoratori autonomi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato il programma ceco di circa 305 milioni di euro a sostegno dei lavoratori autonomi particolarmente colpiti dall'epidemia di coronavirus. Lo ha annunciato la Commissione europea. Il sostegno pubblico sarà aperto ai lavoratori autonomi attivi in tutti i settori ad eccezione di quello finanziario e assumerà la forma di rinuncia ai pagamenti e di sanzioni e di differimento dei pagamenti dei contributi obbligatori mensili di assicurazione sanitaria per il periodo da marzo ad agosto 2020. L'obiettivo del regime è di far fronte al fabbisogno di liquidità dei lavoratori autonomi nel contesto dell'epidemia di coronavirus. (Beb)