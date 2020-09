Coronavirus: Fauci contro Trump, ancora "inquietanti" i livelli di contagio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anthony Fauci, membro della task-force anticoronavirus della Casa Bianca, non è d'accordo con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, quando dice che il paese sta "abbassando la curva finale" della pandemia di coronavirus. "Mi dispiace ma non sono d'accordo", ha detto il direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, in un'intervista all'emittente "Msnbc", definendo "inquietante" i livelli di contagio negli Stati Uniti a sette mesi dall'inizio della pandemia. "Stiamo registrando circa 40 mila casi al giorno e i decessi sono circa mille", ha sottolineato Fauci, aggiungendo che spera che il paese non veda un altro picco dopo il fine settimana del Labor Day, come è successo dopo il Memorial Day e il 4 luglio, con l'avvicinarsi della stagione influenzale. I suoi commenti sono arrivati meno di un giorno dopo che Trump ha detto ai giornalisti della Casa Bianca che gli Stati Uniti potrebbero essere vicini alla fine della lotta contro il virus, che ha ucciso più di 192 mila persone e infettato più di 6,4 milioni di statunitensi.(Nys)