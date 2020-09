Coronavirus: Fauci, non torneremo al cinema senza mascherina prima del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il virologo Anthony Fauci, membro della task-force anticoronavirus della Casa Bianca, ha detto che probabilmente ci vorrà più di un anno prima che la gente si senta a proprio agio a tornare al cinema senza mascherina. Lo riporta il "New York Times". "Se otterremo un vaccino davvero buono e quasi tutti verranno vaccinati", ha detto in un'intervista di Instagram Live, "avrete un certo grado di immunità nella comunità generale che ci consentirà di tornare al cinema senza mascherina e sentirci a nostro agio", ma ha aggiunto che non pensa che questo avverrà fino a metà del 2021. In seguito Fauci ha specificato che quando questo sarà possibile non vorrà dire che potremo sentirci del tutto al sicuro: "Parole come 'sicuro' sono pregne [simbolicamente]", ha detto oggi Fauci. "Sto parlando della tendenza generale di quando cominceremo a sentirci a nostro agio a tornare alla normalità".(Nys)