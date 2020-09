Usa: tre senatori chiedono ad Amazon ritiro prodotto a rischio esplosione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre senatori del Partito democratico statunitense, Richard Blumenthal, Bob Menendez e Ed Markey, hanno invitato Amazon a fermare la vendita di prodotti che avrebbero causato esplosioni e altri malfunzionamenti elettrici. Lo riporta il sito "The Hill". I senatori hanno annunciato in un comunicato stampa di aver scritto una lettera congiunta all'amministratore delegato e presidente di Amazon, Jeff Bezos, invitando l'azienda a "fermare immediatamente la vendita di prodotti AmazonBasics pericolosi e difettosi, a richiamarli e a notificare efficacemente e immediatamente ai consumatori i potenziali rischi". La lettera arriva dopo che ieri l'emittente "Cnn", ha pubblicato un'inchiesta che ha portato alla luce come molti prodotti della linea Amazon Basics sono a rischio di incendio e, nonostante ciò, siano ancora tranquillamente in vendita sul marketplace digitale più grande del mondo. "Cnn" ha segnalato come in un caso un uomo sia finito in ospedale perché mentre stava dormendo una sedia ha preso fuoco a causa di un cavo Usb surriscaldatosi. Un'altra vicenda vede un forno a microonde prendere fuoco quando un bambino di otto anni l'ha usato per riscaldarsi il cibo. (Nys)