Usa: generale McKenzie, le milizie in Iraq continuano a prenderci di mira

- I gruppi delle milizie irachene continuano a prendere di mira le truppe degli Stati Uniti, otto mesi dopo il bombardamento che ha ucciso un appaltatore e ferito quattro membri delle truppe statunitensi a Kirkuk. Lo ha dichiarato il generale Frank McKenzie, capo del Comando Centrale degli Stati Uniti, in un'intervista con l'emittente "Nbc". McKenzie ha detto che le basi nella regione hanno subito più fuoco indiretto nel "primo semestre di quest'anno rispetto al primo semestre dello scorso anno". Il generale ha espresso tuttavia sollievo per il fatto che nessuno degli attacchi è stato letale, ma ha ammonito che "stanno continuando". La dichiarazione di McKenzie arriva poche ore dopo il suo annuncio che gli Stati Uniti taglieranno l'occupazione in Iraq di quasi la metà entro la fine di settembre, con quasi 2.200 truppe che lasceranno il paese.(Nys)