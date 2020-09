Business news: Francia, nel 2020 aumenta leggermente la produzione di vino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione vinicola francese nel 2020 dovrebbe arrivare a 45 milioni di ettolitri, il 6 per cento in più rispetto quella del 2019 e l'1 per cento in più rispetto alla media degli ultimi cinque anni. È quanto emerge dalle stime di Agreste, servizio statistico del ministero dell'Agricoltura. La produzione è in aumento sull'insieme del territorio ad eccezione delle zone a sud-est della Francia a causa della siccità, che ha provocato un calo del 6 per cento della produzione, a 4,75 milioni di ettolitri. (Frp)