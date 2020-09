Business news: Commissione Ue, alla Polonia 147 milioni di euro per affrontare sfide pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha annunciato di aver approvato le modifiche al programma di coesione "Polonia orientale", riorientando i finanziamenti di 147 milioni di euro per affrontare le sfide causate dalla pandemia di coronavirus. L'esecutivo europeo ha spiegato che 113 milioni di euro saranno destinati alle Pmi di cinque regioni della Polonia orientale, che hanno dovuto ridurre o cessare la loro attività. Questa misura contribuirà a mantenere i posti di lavoro in circa 1550 imprese. Inoltre, 34 milioni di euro saranno destinati a sostenere la produzione di medicinali e terapie, principi attivi farmaceutici e attrezzature mediche, nonché a sviluppare nuovi strumenti informatici per la costruzione di servizi per le persone soggette a quarantena obbligatoria. (Beb)