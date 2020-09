Business news: Francia, per Fitch calo del Pil del 10,5 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di rating statunitense Fitch nel suo ultimo Global Economic Outlook (Geo) prevede per quest'anno una contrazione del Pil francese del 10,5 per cento, contro il 9 per cento previsto a giugno nel precedente Geo. Nel secondo trimestre il calo è stato del 13,8 per cento, contro il -8,4 per cento stimato tre mesi fa. Come già successo in altri paesi europei, anche in Francia "l'allentamento delle restrizioni imposte nell'ambito della crisi del coronavirus ha provocato un intenso aumento delle attività", si legge nel documento. Gli indicatori adesso superano i livelli raggiunti prima del periodo precedente alla pandemia, mentre la vendita delle macchine si è ripresa rapidamente, aiutata dalla domanda latente e dagli incentivi del governo per l'acquisto di vetture elettriche. Anche la fiducia dei consumatori è risalita anche se a luglio sembra aver perso lo slancio. (Frp)