Business news: spagnola Iberdrola si aggiudica progetto fotovoltaico in Portogallo da 83 MW

- La compagnia energetica spagnola Iberdrola si è aggiudicata un progetto fotovoltaico ibrido in Algarve (Portogallo) da 83 MW di potenza. Iberdrola rafforza così la sua presenza nel paese lusitano dove fornisce complessivamente 1.519 MW di capacità rinnovabile, 1.158 MW di tecnologia idroelettrica, 255 MW fotovoltaica, 14 MW di accumulo a batteria e 92 MW di energia eolica. Come riferisce il quotidiano "El Espanol", nel mercato portoghese dell'energia elettrica, Iberdrola è leader nel segmento dei grandi consumatori e dell'industria, con una quota di mercato del 28 per cento ed un portafoglio di quasi 400 mila clienti. (Spm)