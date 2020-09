Business news: Slovacchia, surplus commerciale a luglio a 332,7 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovacchia ha registrato un surplus commerciale di 332,7 milioni di euro a luglio di quest'anno. E' quanto emerge dai dati preliminari pubblicati dall'Ufficio di statistica, ripresi dall'agenzia di stampa "Tasr". La cifra è inferiore a quella osservata il mese precedente, ma è comunque la seconda migliore dall'inizio del 2020 e la terza migliore negli ultimi 12 mesi. A luglio dell'anno scorso il surplus era di 253 milioni di euro. Le esportazioni totali sono cresciute dello 0,8 per cento annuo fino a toccare 5,9 miliardi di euro. Le importazioni sono invece scese dell'8,9 per cento, raggiungendo 5,6 miliardi. Macchinari e mezzi di trasporto contano per il 62 per cento delle merci esportate e per quasi il 50 per cento di quelle importate a luglio. L'export indirizzato agli altri Stati membri dell'Unione europea è calato del 14,5 per cento annuo nei primi 7 mesi del 2020 e a luglio rappresenta il 79,4 per cento dell'export totale. Si riduce anche l'import intra-Ue, che scende del 13,8 per cento e rappresenta il 66,5 per cento dell'import totale della Slovacchia. (Vap)