Business news: Romania, investimenti netti in aumento dell'1,5 per cento nel primo semestre del 2020

- Gli investimenti netti effettuati nell'economia nazionale della Romania sono stati pari a 8,56 miliardi di euro nella prima metà del 2020, in aumento dell'1,5 per cento rispetto alla prima metà del 2019. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Ins) con un comunicato. In questo modo, nel primo semestre 2020, rispetto al primo semestre 2019, gli investimenti netti effettuati nell'economia nazionale sono aumentati dell'1,5 per cento, con aumenti nelle nuove costruzioni, del 7 per cento, e le attrezzature (compresi i mezzi di trasporto), del 2,3 per cento. Nel secondo trimestre del 2020, gli investimenti netti effettuati nell'economia nazionale sono stati pari a 4,44 miliardi di euro, in aumento dello 0,4 per cento rispetto al secondo trimestre del 2019. I dati mostrano che nel secondo trimestre del 2020, rispetto al secondo trimestre del 2019, gli investimenti netti effettuati nell'economia nazionale sono aumentati dello 0,4 per cento. (Rob)