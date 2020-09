Battisti: Meloni, disgustata da sue parole, ennesimo affronto a giustizia e vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, si è detta "disgustata dalle parole di Cesare Battisti. È ripugnante - si legge in una nota - la spudoratezza con la quale un terrorista pluriomicida come lui, che per decenni ha vissuto nella totale impunità ed è sfuggito alla condanna inflitta dall'Italia, si definisca perseguitato e vittima di una vendetta di Stato. È l'ennesimo e intollerabile affronto di Battisti alla giustizia italiana, alle Istituzioni, alle vittime e chi ha combattuto il terrorismo. Lo Stato - conclude Meloni - non ceda in alcun modo alle incredibili pretese di questo criminale". (Com)