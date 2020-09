Business news: ministro dell'Economia, in Grecia 10 miliardi di euro per la ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo greco immetterà nei prossimi mesi 10 miliardi di euro sul mercato interno, per sostenere l’economia ed attutire gli effetti della pandemia. Lo ha annunciato il ministro dell’Economia, Christos Staikouras, parlando alla stazione radio "Real Fm". L’impatto della pandemia sull’economia greca non ha toccato i livelli registrati negli altri paesi e non ha scalfito in maniera massiccia il settore del turismo. “I ricavi dei viaggi sono stati di 680 milioni di euro nel primo semestre, 800 milioni a luglio e circa 1,5 miliardi di euro ad agosto. Questo significa che ci sono abbastanza entrate dal settore del turismo", ha osservato Staikouras. Il ministro ha infine precisato che, stando ai dati finora disponibili, si attende per quest'anno un crollo del Pil dell'8 per cento. (Gra)