Business news: agenzia Fitch aggiorna previsioni economiche per il 2020, in Russia calo al 4,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di rating Fitch ha aggiornato le sue previsioni per l'economia della Russia nel 2020 e ora prevede un calo del Pil del 4,9 precedente contro il -5,8 per cento precedentemente stimato. La domanda dei consumatori è in ripresa, il sostegno fiscale è stato notevolmente aumentato e i prezzi del petrolio sono ripresi. Il commercio netto sosterrà la crescita nel 2020 poiché la contrazione delle importazioni supera il calo delle esportazioni che ha seguito l'accordo Opec+ e il taglio della produzione di petrolio. Il Pil è sceso dell'8,5 per cento su base annua nel secondo trimestre 2020, ma gli indicatori dell'indagine indicano una ripresa dell'attività all'inizio del trimestre successivo. Sebbene la produzione di petrolio modesta continui a frenare la produzione industriale e l'indice Pmi manifatturiero abbia registrato una battuta d'arresto a luglio, il Pmi dei servizi è salito a 58,5, suggerendo un netto rimbalzo del settore, accompagnato da un netto miglioramento della fiducia delle imprese. (Rum)